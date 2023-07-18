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НовостиОбщество18 июля 2023 10:25

Пенсионерка из Гвардейского района отсудила у хозяина 100 тыс. рублей за нападение собаки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жительница Гвардейского района сумела возместить компенсацию морального вреда после нападения соседской собаки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, еще в январе на 66-летнюю жительницу пос. Суворово Гвардейского района напал алабай, сбив женщину с ног. Дама сломала руку.

«Собака, напавшая на женщину, принадлежала жителю этого же поселка, который отказался от возмещения вреда, причиненного нападением животного», - отметили в прокуратуре.

Хозяину пса пришлось заплатить через суд 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.