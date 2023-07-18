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НовостиПроисшествия18 июля 2023 10:39

В Калининграде пропала 16-летняя девушка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявлена в розыск 16-летняя Валерия Куркова. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВК», девушка пропала 14 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы, зеленые глаза. Была одета в белую кофту, серые штаны и белые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 и 520-444 или 02.