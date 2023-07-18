Какие-то части придется демонтировать: Власти рассказали о будущем двухъярусного моста

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области намерены частично демонтировать двухъярусный мост через Преголю. Речь идет о некоторых элементах сооружения. Об этом заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- К сожалению, часть моста придется убрать. С учетом строительства двух новых мостов, никуда мы не можем деться. Там есть фарватер, соответственно, на этом фарватере стоят опоры. Мост находится в аварийном состоянии, башни, которые мы видим. С учетом судоходства, его невозможно постоянно поднимать. А если поднять, в таком состоянии он ограничен ветровыми нагрузками. Эта история может плачевно закончится, - рассказал чиновник в эфире.

При этом Александр Рольбинов отметил, что «какие-то части и элементы моста обязательно останутся».