Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2023 12:24

Калининградская полиция проводит проверку после ДТП с участием пяти автомобилей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция проводит проверку после массового ДТП, случившегося накануне на улице Невского. 14 июля «Мерседес» ехал со стороны площади Василевского в направлении ул. Куйбышева и врезался в «Фольксваген», после чего от удара его отбросило на автомобиль «Киа», который, в свою очередь столкнулся с еще одним «Фольксвагеном» и «Рено».

Были повреждены два пролета металлического ограждения и столб.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пострадали два человека. Это виновник ДТП из «Мерседеса» и водитель «Фольксвагена».

В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, составлены административные протоколы, проводится проверка.