Калининградская полиция проводит проверку после ДТП с участием пяти автомобилей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция проводит проверку после массового ДТП, случившегося накануне на улице Невского. 14 июля «Мерседес» ехал со стороны площади Василевского в направлении ул. Куйбышева и врезался в «Фольксваген», после чего от удара его отбросило на автомобиль «Киа», который, в свою очередь столкнулся с еще одним «Фольксвагеном» и «Рено».

Были повреждены два пролета металлического ограждения и столб.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пострадали два человека. Это виновник ДТП из «Мерседеса» и водитель «Фольксвагена».

В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, составлены административные протоколы, проводится проверка.