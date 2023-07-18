В Черняховском районе – коммунальная авария, воду подвозят машинами

На сетях водопровода в поселке Тимофеевка Черняховского района произошла авария.

Как сообщает областной «Водоканал», специалисты ищут застой в трубах, привлечены геодезисты.

«Скважина работает в штатном режиме. Несколько дней назад проложено дополнительно 20 метров трубопровода, что позволило обеспечить часть поселка водой, однако давления в трубах не хватает для обеспечения нужд всех жителей на данной территории. В поселок Тимофеевка осуществляется подвоз питьевой воды ежедневно в 9.00, 14.00 и 18.00», - рассказали в «Водоканале».

Водоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.