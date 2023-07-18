В Калининграде увеличилось количество ДТП с пострадавшими

В Калининграде количество ДТП с пострадавшими увеличилось по сравнению с прошлым годом. Об этом на оперативном совещании в мэрии 18 июля сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Николай Уханов.

В 2022 году в первом полугодии случилось 198 ДТП, в которых погибли 10 человек, ранено было 208 человек. При этом в 2023 за полгода случилось 221 ДТП, погибло 4 человека, было ранено – 241.

Так, количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 12%, но число погибших снизилось на 60%, количество раненых возросло на 16%.

Чаще всего в Калининграде случаются наезды на пешеходов (44%), столкновения (32%), падение пассажиров (9%), наезды на велосипедистов (6%) и прочие ДТП.

Как уже не впервые отмечают специалисты, основной причиной аварийности остается низкая дисциплина водителей.