В Куликово снова жгут костры и паркуются, власти возмущены варварским поведением отдыхающих

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Зеленоградского округа возмущены ситуацией, которая сложилась на берегу Балтийского моря в Куликово. Отдыхающие рубят деревья и ставят машины на уникальном склоне в сосновом лесу.

Об этом представители администрации округа написали в «ВК» под постом губернатора Антона Алиханова, отвечая на вопрос подписчика, который выступил с жалобой на отдыхающих.

Он рассказал о хаотичной парковке машин, загаженности территории, разведении костров и так далее.

«Мы также возмущены варварским поведение некоторых отдыхающих и парковкой их автомобилей в лесном массиве. Дикие туристы повреждают деревья, пытаясь запарковаться в тени, но стоянка машин в водоохранной зоне запрещена. Кроме этого, они разводят костры в запрещенное время и в запрещенных местах», - написали власти.

Отмечается, что для того, чтобы избежать экологической катастрофы в Куликово, было построено несколько парковок, рассчитанных на 850 машин.

«Нет необходимости заезжать в лес и парковать автомобиль на территории зеленой зоны. К сожалению, отдыхающих не останавливают бетонные блоки, установленные на въезде в лес, они их сдвигают, продолжая уничтожать растительность», - рассказывают в местной администрации.

Отмечается, что полиция штрафует нарушителей. Однако, почему-то отдыхающих это не останавливает и нарушителей меньше не становится.