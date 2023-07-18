Развязку в конце Советского проспекта планируют открыть уже в октябре

Развязку в конце Советского проспекта планируют открыть в октябре. Это будет подарок для горожан. Об этом заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Работы идут по плану, с опережением. К Дню дорожника, он в октябре, мы откроем очередной этап – по направлению от Зеленоградской развязки в сторону Советского проспекта, эту Советскую развязку вместе с подъездными путями, - рассказал Александр Рольбинов.

От отметил, что полностью завершить Северный обход планируют до 2026 года.

- Мы ожидаем выхода из экспертизы в сентябре. Надеемся, что в этом году отторгуем и продолжим строительство, это уже от развязки на Советском проспекте до района Космодемьянского, в том направлении. Надеемся, что до 2026 года нам удастся полностью завершить этот отрезок, - поделился планами чиновник.