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НовостиОбщество18 июля 2023 15:39

На ул. Комсомольской завершили ремонт знаменитого дома с гаргульей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде завершен капитальный ремонт объектов культурного наследия – с домов №26 и 24 на улице Комсомольской сняли леса.

Как рассказали в региональном Фонде капремонта, во время работ, помимо прочего, привели в порядок декоративные элементы зданий, а утраченные - восстановили. Так, была восстановлена фигура гаргульи.

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«В скором времени дома украсят новые двери по историческим образцам, в доме №26 появятся кованные ограждения балконов. Их также выполнили по архивным образцам», - рассказали в Фонде.