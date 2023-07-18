На ул. Комсомольской завершили ремонт знаменитого дома с гаргульей

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде завершен капитальный ремонт объектов культурного наследия – с домов №26 и 24 на улице Комсомольской сняли леса.

Как рассказали в региональном Фонде капремонта, во время работ, помимо прочего, привели в порядок декоративные элементы зданий, а утраченные - восстановили. Так, была восстановлена фигура гаргульи.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«В скором времени дома украсят новые двери по историческим образцам, в доме №26 появятся кованные ограждения балконов. Их также выполнили по архивным образцам», - рассказали в Фонде.