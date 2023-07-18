В Калининграде пройдет однодневный фестиваль, посвященный Маяковскому

В среду, 19 июля, Калининградская юношеская библиотека имени Владимира Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) проводит фестиваль «Ярко, по-Маяковски!» (16+). Мероприятие посвящено 130-летию поэта.

Как рассказали организаторы, на фестиваль ждут всех желающих, начало в 15:00.

В программе музыкально-поэтического вечера:

выступление режиссера театра «Модерн» Татьяны Жарниковой и актера Владимира Волкова;

открытый микрофон «Мой МАЯКовский!»;

подведение итогов и награждение победителей Всероссийского творческого конкурса «В стиле В. Маяковского»;

просмотр короткометражки «Барышня и хулиган»;

творческие мастер-классы;

песни на стихи поэта;

музыкальная «Авангардная ночь».