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НовостиЗвезды18 июля 2023 15:55

В Калининграде пройдет однодневный фестиваль, посвященный Маяковскому

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В среду, 19 июля, Калининградская юношеская библиотека имени Владимира Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) проводит фестиваль «Ярко, по-Маяковски!» (16+). Мероприятие посвящено 130-летию поэта.

Как рассказали организаторы, на фестиваль ждут всех желающих, начало в 15:00.

В программе музыкально-поэтического вечера:

выступление режиссера театра «Модерн» Татьяны Жарниковой и актера Владимира Волкова;

открытый микрофон «Мой МАЯКовский!»;

подведение итогов и награждение победителей Всероссийского творческого конкурса «В стиле В. Маяковского»;

просмотр короткометражки «Барышня и хулиган»;

творческие мастер-классы;

песни на стихи поэта;

музыкальная «Авангардная ночь».