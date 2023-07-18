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НовостиСпорт18 июля 2023 15:40

Калининградский велосипедист выиграл два серебра первенства России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Первенство России по велоспорту-шоссе в Республике Башкортостан собрали более 40 спортсменов из регионов России. Отличился в соревнованиях представитель Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Иван Белоусов выиграл две серебряные медали: в гонке на 80 км и на 121 км.

При этом шестое место первенства завоевал еще один калининградский спортсмен Иван Шарапа.

Теперь наши велогонщики примут участие в первенстве России по правилам многодневной гонки, которое с 18 по 24 июля пройдет в Ульяновске.