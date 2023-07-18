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НовостиОбщество18 июля 2023 15:25

Врач из Балтийска стала лучшим педиатром России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Заведующая педиатрическим отделением больницы Балтийска Елена Мысливая победила на региональном этапе конкурса «Лучший врач года» в такой же номинации, а затем взяла приз и на федеральном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что доктор больше 37 лет работает в Балтийской центральной районной больнице: заведует педиатрическим отделением и ведет прием в детской поликлинике в качестве детского невролога.

Елена Мысливая – член Союза педиатров России и Врачебной палаты Калининградской области.