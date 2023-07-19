На каких дорогах в Калининградской области разместили фоторадары

На дорогах в калининградской области разместили передвижные комплексы фотовидеофиксации. Места их установки согласованы с региональной ГИБДД. По данным пресс-службы «Безопасного города», с 18 июля по 14 августа комплексы фиксации установлены:

на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;

на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачево;

на 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

на 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

на 1 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград-Светлогорск», подъезд к г. Зеленоградску.

г. Калининград ул. Планерная;

на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;

на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;

г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул.Ленина;

г. Гурьевск ул. Строительная в сторону Большая Окружная;

Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».