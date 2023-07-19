На ремонт исторического здания комендатуры Кенигсберга на Клинической не нашли денег

. Фото: Александр КАТЕРУША

На ремонт исторического здания комендатуры Кенигсберга на Клинической, которое также известно как бывшее здание ОВД, нет денег. Об этом сообщили в региональной службе охраны объектов культурного наследия в комментариях на странице правительства Калининградской области в «ВКонтакте».

«Ранее разработкой проекта ремонта объекта занимался судебный департамент, но оказалось, что у ведомства нет на ремонт средств. До этого здание принадлежало региональному управлению УМВД, которое также не финансировало работы по сохранению объекта культурного наследия. Сейчас ищем инвестора, который будет готов его отремонтировать», - говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года сообщалось, что власти ждут передачи здания комендатуры в областную собственность.

- Мы ждем передачи здания в областную собственность, инвестора найдем быстро. По имеющейся у меня информации, есть несколько интересантов, - говорил тогда руководитель Службы охраны памятников Евгений Маслов и отмечал, что объект находится в федеральной собственности.

Здание комендатуры Кенигсберга из песочного и коричнево-красного клинкерного кирпича в новороманском стиле было построено в Кёнигсберге в 1888-1889 годах.

На фасаде здания выполнены медальоны с горельефами голов Марса и Афины.

До весны 2005 года в здании размещался отдел внутренних дел Ленинградского района. 22 апреля 2005 года произошел пожар, в результате которого сгорели крыша и перекрытия верхнего этажа.

Сегодня здание пустует, разрушается. Является объектом культурного наследия регионального значения.