В замке Тапиау в 2024 году могут провести концерт фестиваля «Кантата»

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Пространства замка Тапиау в Гвардейске, который восстанавливают и превращают в туристический объект, могут стать фестивальной площадкой. В одном из замковых зданий в 2024 году могут провести концерт классической музыки в рамках фестиваля «Кантата».

Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, который побывал в Гвардейске.

«Очень люблю бывать в замке Тапиау... Смотреть, как он меняется и представлять, каким будет это место через 2-3 года. Сегодня, еле узнал, казалось бы, очень знакомые места... Очень сильно все изменилось. Бестиарий практически полностью очищен и реставрируется. Если к следующему году успеют сделать всё, что нужно, один из концертов "Кантаты" точно проведем здесь», - написал министр в Телеграм-канале.