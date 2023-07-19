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НовостиПолитика19 июля 2023 7:25

В Калининградской области ракетчики учатся отражать нападение диверсантов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Военнослужащие ракетного соединения Балтийского флота отразили нападение условных диверсантов на полевой лагерь ночью. В ходе тренировки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» совершили марши на полигон и оборудовали места стоянки техники и позиций пусковых ракетных установок.

По замыслу учений, группа условных диверсантов совершила попытку нападения на полевой лагерь в ночное время, но дежурная смена при поддержке дежурного противодиверсионного подразделения отразили нападение диверсантов. Они были уничтожены.

«Средства имитации стрельбы и взрывов были задействованы для подготовки военнослужащих к действиям по предназначению в реальных условиях современного боя», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, около 20 единиц военной и специальной техники.