Калининградец на моторной лодке врезался в берег – судно загорелось, мужчина госпитализирован

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

ЧП случилось у прибрежной полосы Калининградского судоходного канала, где мужчина на моторной лодке шел на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в берег. Лодка вылетела на сушу и загорелась.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, после аварии на берегу загорелся камыш, сам водитель лодки получил травмы. Все случилось возле Приморской ТЭС.

«Пожарный наряд тепловой электростанции локализовал возгорание. 40-летний пострадавший госпитализирован», - сообщили в транспортной полиции.

Проводится проверка.