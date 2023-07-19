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НовостиОбщество19 июля 2023 8:11

Многодетная семья из Зеленоградска открыла швейную мастерскую и выпускает одежду для собак

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

Многодетная семья из Зеленоградска открыла швейную мастерскую. Как сообщает администрация Зеленоградского округа, в 2022 году семья получила 250 тысяч рублей в рамках оказания государственной социальной помощи. Ольга и Владимир купили швейные машинки, оверлок, ткани, швейную фурнитуру.

Раньше Ольга занималась рукоделием в качестве хобби, но благодаря социальному контракту это увлечение стало полноценной работой.

«Женщина теперь занимается пошивом повседневной одежды для взрослых и детей, детских и взрослых карнавальных костюмов, и даже занимается пошивом одежды для собак, а также школьной формы», - рассказали в местной администрации.