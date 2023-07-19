Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 19 июля

В Калининграде в среду, 19 июля, намечен ряд отключений. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и до 13:00 без электроэнергии будут дома на:

ул. Косм. Леонова, 33-37, 49-53а, 32а, 34-46,

ул. Фестивальная аллея, 8,

ул. Лейт. Яналова 4, 6, 10,

ул. К. Маркса 3-11, 6, 10, 16-24.

До 18:00 без электричества будут потребители по следующим адресам:

ул. Парковая аллея. 61, 71, 75, 83-99,

ул. Островского, 3а,б,

ул. Луговая, 2-36,

ул. В. Талалихина, 1-21, 6-22,

ул. Д. Бедного, 1- 17а, 2-8, 18, 26, 56,

пер. Станочный, 13, 4,

ул. Римского-Корсакова, 17,

ул. Чайковского, 33-37, 20-30,

пр-кт Советский, 40 (школа № 43), 40а,б.

Также до 16:00 без воды останутся жильцы домов по адресам:

ул. Аллея Смелых, 17а,

ул. Дзержинского, 44а, 74а,

пр-кт Калинина, 85-101, 107-109, 113-115,

ул. Мебельная, 7-21, 10-16,

ул. Октябрьская, 78-92.

До 17:00 горячей воды не будет по адресам:

ул. Комсомольская, 63-65,67 (лицей №49), 83, 89-91а (госпиталь для ветеранов) ,70, 74-76,

ул. Щорса, 1-3, 15, 2-4,

ул. В. Котика, 2-10,

ул. Красная, 45, 63а, 93-95, 105 (д/сад №47) 74, 102,

ул. К. Маркса, 28,

ул. Маяковского, 1, 13-19,

ул. Мл. Лейт. Родителева, 12-22,

ул. Чекистов, 41-47, 57-59, 32-38,

ул. Чернышевского, 9 (детская поликлиника), 28-30,

пер. Щорса, 9-13, 6-16,

ул. Лейт. Яналова 34-40, 44-50, 56.