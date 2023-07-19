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НовостиОбщество19 июля 2023 8:36

«Водоканал» предупреждает калининградев о квитанциях, которые рассылают мошенники

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Бумага от мошенников может выглядеть так.

Бумага от мошенников может выглядеть так.

Фото: Калининградский "Водоканал"

В Калининградской области активизировались мошенники, которые разносят квитанции по домам. В уведомлениях предлагается срочно связаться с компанией, позвонив или отсканировав QR-код и поверить/заменить счетчик. Это мошенники, которые выманивают крупные суммы денег у доверчивых граждан, сообщает «Водоканал» и призывает не связываться с аферистами.

«Водоканал» уведомляет граждан о необходимости поверки счетчиков посредством квитанций», - напоминают в компании.

По вопросам легальной поверки счетчиков предлагается звонить по многоканальному телефону: 555-151 доб. 44.

В случае противоправных действий со стороны мошенников обращайтесь в органы правопорядка по номерам 02, 102, 112.