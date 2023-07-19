Двенадцать калининградских студентов выиграли миллионные граты на научные проекты

Гранты по миллиону рублей выиграли сразу 12 калининградских студентов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это рекордное для региона количество победителей в грантовой программе Фонда содействия инновациям.

Наши ребята стали победителями конкурса «Студенческий стартап», заявив свои научно-исследовательские проекты.

Лидером по числу заявок и победителей стал БФУ имени И. Канта. Там гранты по 1 млн рублей получили одиннадцать студентов. Также в числе отличившихся – одна представительница КГТУ, студентка Карина Штопель с проектом разработки лечебной косметики.

А вот Александр Бочарников из БФУ им. И. Канта направит грантовый миллион на разработку многофункциональной беспилотной платформы для сельхозпроизводителей.

Например, студентка Софья Сокольникова предложила разработать новых состав для 3D-печати на строительном принтере.