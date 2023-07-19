Микрорайон Космодемьянского остался без горячей воды до 1 августа

В Калининграде с 19 июля до 1 августа на плановый ремонт остановлена котельная в переулке Рассветном, 3, которая снабжает теплом и горячей водой школу № 59. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также ТПК «Балтптицепром» информирует об остановке на профилактику для ремонта и подготовки к зиме котельной в микрорайоне имени Космодемьянского. Там с 19 июля по 1 августа горячая вода отключена по адресам:

пер. Аральский, 1, 1а, 3, 2а-г,

пер. Карташева, 9, 12-18,

ул. Алданская, 7-15, 2, 4к1-2, 8 (д/сад № 128) 10 (поликлиника ), 12-30,

ул. Аральская, 11-13, 10-18,

ул. Лужская, 3а, 7-13, 27 (СОШ № 53) 29, 34-52,

ул. Магнитогорская, 1-3а,

ул. Урицкого, 18-22.