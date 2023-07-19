Елена Дятлова высказалась против создания архитектурно-ландшафтных заповедников в исторических районах Калининграда

. Фото: администрация Калининграда

Елена Дятлова высказалась против создания ландшафтных заповедников в Центральном районе Калининграда. Об этом глава администрации сообщила в прямом эфире ЦУР в «ВК» 19 июля.

Подписчица предложила во время ремонта тротуаров в исторических районах города восстанавливать аллейное озеленение с сохранением ценных пород деревьев и присваивать районам вроде Амалиенау статус архитектурно-ландшафтных заповедников.

- Заповедник и улично-дорожная сеть города – вещи несовместимые. Несовместимые вообще, совсем! Ценные породы деревьев нужно высаживать. Но почему не нужен заповедник? Дерево растет в городской среде, оно кроной может загораживать опоры освящения, не давать свету проникать на проезжую часть и тротуар. В этом случае требуется обрезка. Дерево на перекрестке может перекрывать видимость. Не может быть заповедника в границах улично-дорожной сети. А заповедник призван охранять зеленые насаждения, - сказала Елена Дятлова.

По ее мнению, деревья в Калининграде должны быть, но не должны мешать жизни и деятельности людей.

- Мы много сегодня высаживаем, и в исторических районах тоже. Будем продолжать это делать. Статуса заповедника не будет, - заключила Елена Дятлова.