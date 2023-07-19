Елена Дятлова: В 2024 году в Калининграде не будет новых трамвайных маршрутов

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В Калининграде в следующем году не планируют открывать новые трамвайные маршруты. Об этом глава администрации города Елена Дятлова сообщила в прямом эфире ЦУР в «ВК» 19 июля.

- Потому что для себя в приоритет взяли следующее. Надо привести в нормативное состояние существующую трамвайную сеть. Самый сложный участок – Фестивальная аллея, где идет ремонт. Следующий сложный участок – от проспекта Мира, где церковь, до кольца. Там тоже фиксируются сходы трамваев, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что важно и повысить скорость трамваев в городе.

- Развивать новое – есть в планах. Нам бы очень хотелось запустить новый маршрут в микрорайон Аксакова вдоль улицы Благовещенской, - поделилась планами глава администрации.