На Литовском валу избили калининградца, который снимал деньги в банкомате

На Литовском валу в Калининграде совершено разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники ночью выпивали у жилого дома и заметили мужчину.

Они попросили у него денег, но получили отказ.

«Заметив, что прохожий подходил к банкомату, они дождались его, затем набросились и стали избивать», - сообщили в полиции.

У несчастного забрали сумку с деньгами, банковские карты и два мобильника. Только около 6 часов утра злоумышленники отпустили свою жертву и разошлись по домам. Нападавшие задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.