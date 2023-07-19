Три ребенка попали в больницу после ДТП в Гурьевском районе

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП случилось на дороге Калининград - Зеленоградск в Гурьевском районе. Там 68-летняя женщина-водитель «Ниссана» на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю «Ауди».

В результате столкновения водитель «Ниссана» с телесными повреждениями была госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 5-летний, 6-летний и 8-летний пассажиры «Ниссана» получили телесные повреждения.

Пострадала также и 37-летняя пассажирка «Ауди».

В полиции отметили, что после осмотра в областной больнице дети были отпущены домой.