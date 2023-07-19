Пассажира поезда Калининград – Москва задержали с полной сумкой косметики для волос

. Фото: Таможня Калининградской области

Пассажира поезда Калининград - Москва задержали во время таможенного контроля. Мужчина пытался вывезти с территории региона партию косметических средств без декларирования, а это посчитали нарушением.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, в багаже у мужчины обнаружили спреи, маски, шампуни, филеры, крем-краску, кондиционер и осветляющий порошок - в общей сложности 87 флаконов и банок. Там же были наклейки-этикетки с информацией о косметике.

Товар потянул на 39,5 кг и более чем на 123 тысячи рублей.

Косметика была изъята, а мужчине пришлось заплатить штраф за недекларирование товаров.