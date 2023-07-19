В Калининграде не всех детей смогут принять в первые классы даже по прописке. Об этом глава администрации города Елена Дятлова сообщила в прямом эфире ЦУР в «ВК» 19 июля.

- К сожалению, мы не можем в полной мере исполнить указ президента о том, что все дети должны учиться в первую смену. Однако все дети города получают бесплатное школьное образование. Проблема возникает в новых районах, где ведется активное жилищное строительство. Там мы мы не всех детей сможем принять в первые классы даже по месту прописки. Такого рода информирование было произведено. Но все дети города будут учиться в школах, - рассказала Елена Дятлова.

По словам главы администрации именно поэтому в Калининграде активно строят садики и школы. С 2019 по 222 год в эксплуатацию ввели 4 школы, за парты посадили почти 5 тысяч учеников.

Сейчас в Калининграде строят еще 3 школы. Еще одну школу намерены начать строить на Благовещенской в этом году.