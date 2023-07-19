Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 12:40

В Калининграде только 45% автобусов оборудованы кондиционерами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде всего около 45% подвижного состава общественного транспорта снабжены системой кондиционирования. Об этом, отвечая на вопрос подписчицы, сказала глава администрации города Елена Дятлова в прямом эфире ЦУР в «ВК» 19 июля.

Калининградка пожаловалась на автобус №28, в котором, помимо прочего, очень грязно.

- Ежедневно должна происходить уборка автобусов перед выпуском на линию, - прокомментировала сити-менеджер. – при формировании заявки на новые торги, на перевозку, мы, в том числе, будем указывать необходимость оборудования кондиционерами в течение трех лет после того, как победитель возьмет городские маршруты.

При этом на автобус №28 глава администрации пообещала обратить особое внимание, поговорив с фирмой-перевозчиком.