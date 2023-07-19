В парке Черняховска установят «Замковую стену» с качелями

. Фото: Администрация Черняховска

В городском парке Черняховска, на берегу пруда появится новый объект «Замковая стена». Она станет частью рекреационной зоны.

Как рассказал глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев, на конструкции предусмотрены места для скамеек и качелей.

«Процесс создания «Замковой стены», которая расположится на берегу Замкового пруда. В проемах будут расположены качели и скамейки, с которых жители и гости смогут полюбоваться видами», - написал Сергей Булычев на своей странице в соцсети.

Стена выполнена из металла. Сроки ее установки в парк не называют.