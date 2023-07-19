В Калининграде три улицы очистили от брошенных автомобилей-помоек

. Фото: администрация Калининграда

Власти Калининграда продолжают борьбу с брошенными автомобилями во дворах и на улицах города. Так, в среду, 19 июля, освободили от автохлама еще 3 адреса.

«Волга» на хакасских номерах на Леонова почти год ждала судебного решения, все это время местные жители использовали ее как мусорку, которую, разумеется, никто не убирал. Там уже деревья начали расти под колесами», - привели пример в мэрии.

Также со своих «вечных стоянок» вывезли Hyundai Starex и Volkswagen Passat. Последний забрали с Чекистов.

«Перед тем как отправить машины в утиль, вместе с ГИБДД мы предпринимали попытки разыскать их владельцев, а те так и не объявились», - отметили в мэрии города, сообщив, что сегодня в реестре брошенных машин числится 85 авто.

До конца лета подрядчик вывезет на переработку еще 21 машину.