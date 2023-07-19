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НовостиОбщество19 июля 2023 14:59

Елена Дятлова рассказала, зачем в Центральном парке вырубят 66 деревьев

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Администрация Калининграда намерена вырубить 66 деревьев в Центральном парке – порубочный билет выдан, документация размещена на сайте мэрии.

Как рассказала глава администрации города Елена Дятлова в прямом эфире ЦУР в «ВК» 19 июля, это исключительно вырубка аварийных деревьев.

- Это уборка аварийных деревьев. Создается комиссия, которая выходит, обследует, принимает решение о плановом замещении. Центральный парк – это место скопления людей, там отдыхают наши дети. Мы точно не можем допустить того, чтобы в результате падения дерева был нанесен вред здоровью и жизни людей, - прокомментировала глава администрации.

Елена Дятлова отметила, что взамен срубленным будут посажены новые деревья на территории Центрального парка.