В Гвардейском районе на озере в девочек врезалась «ватрушка», ее вез на гидроцикле калининградец без прав

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гвардейском районе случилось ЧП на озере в пос. Березовка, где мужчина на гидроцикле катал отдыхающих на надувном круге. В какой-то момент «ватрушку» с людьми занесло так, что она задела двух несовершеннолетних девочек, стоявших в воде у берега. В результате девочки получили ссадины и ушибы лица, а их мать обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на место выезжала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что гидроциклом управлял 31-летний житель Калининграда, не имеющий права управления водным судном. Он катал своих знакомых и совершил опасный маневр.

Материалы переданы в ГИМС, водитель понесет ответственность.