В мэрии рассказали, почему не ремонтируют улицу Тельмана

В Калининграде не ремонтируют улицу Тельмана, потому что до сих пор неясно, будут там ходить трамваи или же нет. Об этом глава администрации города Елена Дятлова сообщила в прямом эфире ЦУР в «ВК» 19 июля.

- Тельмана – сложная улица: брусчатка, трамвайные пути. Почему мы эту улицу не ремонтируем сегодня? Не принято решение по трамваю на Тельмана. Брусчатку мы частично перекладываем в рамках текущего содержания там, где есть большие провалы. Вопрос по улице Тельмана остается открытым: пускать или не пускать трамваи, - прокомментировала Елена Дятлова.

При этом она отметила, что в конце Тельмана и на Невского сейчас развернуть трамвай негде. Поэтому решения по Тельмана нет, улицу в мэрии обещают поддерживать «в нормативном состоянии в рамках текущего содержания».