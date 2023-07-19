Как выглядит парк им. Головко в Балтийске после реконструкции

. Фото: Балтийский городской округ

В парке имени адмирала Головко в Балтийске установили урны и скамейки в рамках работ по благоустройству. Всего поставили 36 урн, появятся еще 22.

Как сообщает администрация Балтийска, во время первого этапа благоустройства была отремонтирована центральная аллея и две второстепенные дорожки, выходящие на Приморское шоссе от автозаправки на улице Чехова и от МЧС на улице Сенявина.

«Дорожки вымостили разноформатной плиткой четырех цветов. В покрытии предусмотрели декоративные вставки в виде розы ветров и эмблем различных видов войск», - рассказали в администрации.

. Фото: Балтийский городской округ

Также были установлены ворота со стороны улиц Ст. Дадаева и Чехова, заменено освещение.

«Для контроля и безопасности до конца этого года установим в парке более 60 камер видеонаблюдения», - сообщили в администрации.