В Калининграде наградили деньгами победителей Всероссийской олимпиады школьников

. Фото: Правительство Калининградской области

Победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников наградили в областном правительстве.

Как рассказали в региональном минобре, в 2022/23 учебном году в заключительном этапе олимпиады приняли участие 33 старшеклассника. Трое участвовали в олимпиаде по двум предметам. По итогам состязания два ученика стали победителями, а 14 – призерами.

Ребята получат разовую стимулирующую выплату: участники – 50 тысяч рублей, призеры – 150 тысяч рублей, победители – 250 тысяч рублей. При этом педагогические работники, подготовившие призеров и победителей, получат по 50 тысяч.

В Калининградской области олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам для обучающихся 4-11-х классов. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады имеют преимущества при зачислении в ведущие вузы страны.