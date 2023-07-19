Гребцы из Калининграда и Светлого завоевали медали Кубка России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Гребцы академического стиля из Калининграда и Светлого завоевали медали Кубка России, соревнования прошли в Татарстане, собрав более 200 спортсменов из 16 регионов страны.

Представители региона отличились в зачете лодок-одиночек и парных лодок-четверок.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, бронзовым призером среди мужчин стал Владислав Ратушнюк, финишировав на двухкилометровой дистанции за 7 минут 39,18 сек.

Также вместе с Алексеем Пикаловым, Кириллом Расщепкиным и Анатолием Кремаренко он составил экипаж, занявший третье место среди мужчин в гребле лодок с парными веслами на 2 тыс. метров.

Отмечается, что 29 июля в акватории Преголи состоится региональная регата по академической гребле.