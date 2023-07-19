Более тысячи калининградцев за месяц проверили свое здоровье в парках

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Очередное мероприятие проекта «Путь к здоровью!» прошло 19 июля в Южном парке. Оно было приурочено к Всемирному дню мозга, который будет отмечаться в предстоящую субботу, сообщает пресс-служба регионального правительства

В развернутом павильоне Центра общественного здоровья и медицинской профилактики каждый желающий смог пройти скрининговое обследование: определить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления; получить консультации диетолога, врача по медицинской профилактике и медицинского психолога. Особое внимание медики уделили профилактике нарушений мозгового кровообращения. Пациентам рассказали, как продлить здоровье мозга, как влияет на его состояние повышенное артериальное давление, что делать, для того чтобы и в пожилом возрасте сохранять его максимально работоспособным на долгие годы.

За пять часов прием специалистов и проведение исследований в павильоне Центра общественного здоровья посетили 213 жителей региона.

Всего за месяц было проведено четыре дня здоровья - по два в Центральном парке культуры и отдыха и Южном парке. В общей сложности за месяц «Путь к здоровью!» выбрали 1 167 человек.