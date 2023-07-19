Летчики Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М морской авиации провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

По легенде учения, в зоне ответственности Балтийского флота находилась подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача — провести торпедную атаку по отряду боевых кораблей флота.

Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27 и Ка-27М, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб П-50Т.