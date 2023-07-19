В Калининграде будут готовить волонтёров к работе на Всемирном фестивале молодежи

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Фестиваль пройдет в 2024 году на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Региональная программа фестиваля молодёжи пройдёт в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 26 городов России.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам конкурса было выбрано 25 центров привлечения и подготовки волонтёров в двадцати регионах. Именно они проведут отбор и будут координировать работу добровольцев на фестивале по всем функциональным направлениям. Калининградский добровольческий центр стал одним из них.

«В 2017 году наши добровольцы приняли участие в организации Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи и его региональной программы на нашей территории. Многие из них сегодня продолжают участвовать в молодёжных проектах. Теперь Калининградский добровольческий центр будет готовить волонтёров к Всемирному фестивалю молодёжи. Это возможность для калининградцев поучаствовать в масштабном и важном событии для всей страны. В ближайшее время коллегам предстоит подписать соглашение о взаимодействии и приступить к работе», – рассказала министр молодежной политики региона Анна Мусевич.