Хрущевки, остров и стадион: Елена Дятлова рассказала, чем гордится в Калининграде

Хрущевками в Калининграде можно гордиться, а еще – островом Канта и стадионом. Об этом глава администрации города Елена Дятлова сообщила в прямом эфире ЦУР в «ВК» 19 июля.

- Хрущевки были построены с ноля на основаниях полностью разрушенных зданий. Я горжусь хрущевками. Потому что в то время это был шаг в лучшую жизнь. Это свое жилье, переезд из коммунальных квартир и общежитий... А сейчас у этих хрущевок ремонтируются фасады, - говорит Елена Дятлова.

Сити-менеджер напомнила, что после войны Калининград был сильно разрушен и восстановлен силами первых переселенцев и военных строителей.

- Давайте будем гордиться и новейшей историей Калининграда. Гордиться будем островом Канта и восстановленным Кафедральным сбором, и стадионом, построенным на острове Октябрьском, и музеями, которые там возводятся, - сказала глава администрации.

Дятлова упомянула также памятники, стелы, парки, комплекс «Рыбная деревня», Верхнее озеро, набережную Трибуца и фонтаны. Всем этим, по словам главы администрации, можно гордиться.