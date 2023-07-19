Калининградка потеряла 2,5 млн рублей, решив заработать на криптовалюте

Жительница Калининграда стала жертвой мошенников, поверив, что может заработать на покупке криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

44-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником международной компании по предоставлению бухгалтерских услуг. Он убедил горожанку, что она может увеличить свой доход, если вложит деньги в покупку цифровой валюты.

Поверив собеседнику, женщина перевела на указанные счета 2 миллиона 600 тысяч рублей, из которых 1 миллион – ее личные накопления, 750 тысяч – взяты в кредит, 850 тысяч - взяты в долг.

После того, как деньги были переведены, женщина поняла, что ее обманули, так как ни своих вложений, ни дополнительного заработка она обратно не получила. По данному факту возбуждено уголовное дело.