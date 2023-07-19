В Калининграде открылся новый частный музей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде на проспекте Мира,67, открылся частный музей «Хранители памяти». Первыми посетителями стали губернатор Антон Алиханов и министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом пространстве представлены предметы мебели, картины, декоративно-прикладное искусство, скульптуры, детали быта, относящиеся к разным историческим эпохам: «Петр I и Великое посольство в Кенигсберге»; «Семилетняя война и Суворовы в Кенигсберге»; «Александр I и Отечественная война 1812 года. Казаки в Париже»; «Русские императоры и великие князья»; «Подвалы Королевского замка и винный ресторан Блютгерихт».

Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что разместить «Хранителей памяти» в историческом здании на одной из популярных туристических улиц Калининграда было верным решением.

«Мы рады, что появился новый музей на карте города. Для нас это большая радость и возможность дополнительно образовывать наших детей, рассказывать новое и интересное гостям региона. Спасибо, что предложили эту идею и выбрали подходящее место для коллекции», – отметил глава региона.