Калининградский бизнес ожидает снижение цен на морские перевозки

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Фиксированные тарифы должны способствовать снижению цены морских перевозок и повышению конкурентоспособности калининградских предприятий. Такое мнение озвучили представители регионального бизнеса в ходе заседания комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, ранее региональные власти добились упрощения порядка субсидирования морских перевозок в калининградском направлении. Была установлена фиксированная льготная комплексная тарифная ставка морских перевозок грузов – то есть для каждого вида установлен свой фиксированный тариф.

Также было сокращено количество документов, которыми подтверждаются затраты грузовладельцев.

«Теперь для малого и среднего бизнеса морские перевозки становятся дешевле, что в ближайшее время, полагаем, отразится на цене реализуемой продукции в регионе», – отметил вице-премьер Александр Рольбинов.