Росприроднадзор выявил множество нарушений на полигоне в Ельняках

Росприроднадзор завершил внеплановую проверку полигона ТКО вблизи поселка Ельняки Калининградской области. В деятельности МУП «Радуга», эксплуатирующего объект, выявлено 16 нарушений природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В числе прочего на полигоне не производилась промежуточная изоляция грунтом, завозимых коммунальных отходов, что могло привести к возгоранию отходов и распространения неприятного запаха. Также компания не обеспечила защиту подземных вод от загрязнения. Из-за этого в пробах грунтовых вод, отобранных в наблюдательных скважинах, оборудованных на полигоне, были выявлены превышения по ряду показателей, среди которых хлорид-ион, ионы аммония и тяжелые металлы.

В адрес МУП «Радуга» внесли предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящий момент готовятся документы для привлечения юридического лица к административной ответственности по факту выявленных нарушений.