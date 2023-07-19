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НовостиОбщество19 июля 2023 18:58

В Зеленоградске участились случаи незаконной торговли

Виктор Сергеев

В Зеленоградске участились случаи незаконной торговли в неотведенных для этого местах и без получения соответствующего разрешения администрации. Об этом пишет районная газета «Волна».

Сотрудники отдела экономического развития и торговли совместно с сотрудниками ОМВД проводят профилактические рейды по выявлению фактов незаконной торговли и привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения.

По данным издания, только за июль в ходе рейдов составлены три административных протокола, материалы проверки переданы в мировой суд Зеленоградского района.

Власти напоминают, что торговля овощами на улице (в том числе с рук, лотков и автомашин) может осуществляться в местах, отведённых администрацией.