В Зеленоградске участились случаи незаконной торговли в неотведенных для этого местах и без получения соответствующего разрешения администрации. Об этом пишет районная газета «Волна».

Сотрудники отдела экономического развития и торговли совместно с сотрудниками ОМВД проводят профилактические рейды по выявлению фактов незаконной торговли и привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения.

По данным издания, только за июль в ходе рейдов составлены три административных протокола, материалы проверки переданы в мировой суд Зеленоградского района.

Власти напоминают, что торговля овощами на улице (в том числе с рук, лотков и автомашин) может осуществляться в местах, отведённых администрацией.