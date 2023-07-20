Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 20 июля

В Калининграде 20 июля намечен ряд отключений. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения в Центральном районе.

По данным городской администрации, до 18:00 без электроэнергии будут жильцы дома на Советском проспекте, 40.

Также до 15:00 без воды будут жильцы домов:

ул. Аллея Смелых, 17а,

ул. Дзержинского, 44а, 74а,

б-р Л. Шевцовой, 1б,

ул. Красная, 128-130.

До 17:00 холодное водоснабжение отключено на ул. Согласия, 56, 56а, 56б и ул. И. Сусанина, 86в.