Жительница Багратионовского района по неосторожности убила возлюбленного

Жительнице Багратионовского района предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Она 13 июля поссорилась со своим нетрезвым 39-летним сожителем и ударила его в ногу кухонным ножом.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, женщина оказала потерпевшему первую помощь, не придав значения серьезности повреждения. Но от кровопотери мужчина умер через 2 дня, о чем женщина сама сообщила в полицию.

Селянке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Она находится под подпиской о невыезде.