Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 8:38

В декоре входной группы в парк Гагарина рассмотрели баллон для космического двигателя

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Стало известно, что за шар украшает входную группу в парк имени Гагарина в бывшем Балтрайоне.

Оказалось, это не просто символическое украшение, а единственный сохранившийся настоящий баллон для двигательной установки «Маяк», созданной ОКБ «Факел».

Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков Калининграда со ссылкой на ветеранов «Факела».

«В 70-х годах, когда началось благоустройство парка, совет депутатов Балтрайона обратился на «Факел» с просьбой сделать макет Земли — тематическое украшение входа. Тогда и было решено использовать для этих целей уже непригодный бак», - рассказали они.

Проект «Маяк» начался в 1965 году. Планировалось вывести на орбиту спутник и использовать его для прямого телевещания. Двигательная установка должна была удерживать спутник в заданной точке и обеспечивать ориентацию антенн на нужную территорию. Проект закрыли. Но двигательная установка легла в основу разработки термокаталитических двигателей, которые сейчас являются одним из основных продуктов ОКБ «Факел».

В мэрии города пообещали при реконструкции парка сохранить уникальный шар.