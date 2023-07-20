В Калининграде для съемок фильма о войне ищут актеров массовки

В Калининграде продолжаются съемки фильма о событиях Великой Отечественной войны. Известно, что в картине под рабочим названием «Момент истины» главную роль играет Сергей Безруков.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в «ВК», очередная смена запланирована на 21 июля. В этот день на площадке организаторы хотят видеть актеров, которые сыграют офицеров комендатуры (мужчины от 30 до 60 лет, можно усы, но без бороды, с короткой стрижкой, 48-52-й размер одежды, рост до 185 см).

Из обязательных требований – естественность внешности. То есть без татуировок, современных крашеных волос, пластики и пирсинга. А вот седина приветствуется.